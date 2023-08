सड़क हादसाः एक साथ उठे सात जनाजे, चीत्कारों से कांपे कलेजे

Submitted by:

राजस्थान के नागौर जिले में मुकलावे में जा रहे सीकर के सात लोगों की सडक़ हादसे में मौत के बाद सभी का जनाजा रविवार को बेहद गमगीन माहौल में उठा।

Seven funerals arose together in sikar. सीकर. राजस्थान के नागौर जिले में मुकलावे में जा रहे सीकर के सात लोगों की सडक़ हादसे में मौत के बाद सभी का जनाजा रविवार को बेहद गमगीन माहौल में उठा। बिसायतियान चौक में सामूहिक नमाज के बाद उठे जनाजों को देखकर हर कोई सहम गया। रह रहकर उठती चीत्कारें भी दिनभर दहलाती रही। कलेजा कंपा देने वाली अंतिम यात्रा में भी हजारों लोग शरीक हुए। हर किसी की आंख में इस दौरान नमी छाई रही। सातों मृतकों के शव मोहल्ला कारीगरान स्थित कब्रिस्तान में एक साथ दफनाए गए।