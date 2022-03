SPECIAL REPORT: 33 करोड़ खर्च कर 11 राज्यों में गिरा लिंगानुपात, हमारे यहां 60 फीसदी पैसा लैप्स कर भी सुधार

-बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की हकीकत: बेटियों को लेकर गंभीर नहीं कोई प्रदेश, जिला स्तर पर नहीं हो रही गतिविधियां

-सुधार के राष्ट्रीय आंकड़े से हम दो अंक नीचे... देश में बाल लिंगानुपात 19, राजस्थान में 17 अंक सुधरा

आशीष जोशी

सीकर. बाल लिंगानुपात Child Sex ratio में सुधार और बालिकाओं के उत्थान के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना को लेकर राजस्थान समेत अधिकांश राज्य गंभीर नहीं है। Most of the states including Rajasthan are not serious about the (BBBP) scheme. हालात यह है कि किसी भी प्रदेश ने केंद्र से आया पूरा पैसा ही उपयोग नहीं लिया। राजस्थान ने तो पिछले छह सालों में केंद्र से आई योजना राशि में से 60 फीसदी से ज्यादा पैसा लैप्स कर दिया। हाल ही में राजस्थान विधानसभा Rajasthan Legislative Assembly में इस संबंध में मामला गूंजने के बाद पत्रिका ने योजना की देशव्यापी पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ग्यारह राज्य तो ऐेसे हैं जिन्हें योजना शुरू होने से अब तक 65.60 करोड़ रुपए आवंटित होने के बावजूद वहां 2014-15 की तुलना में लिंगानुपात Sex ratio गिर गया। इन राज्यों ने आवंटित राशि का करीब 50 फीसदी पैसा यानी 33 करोड़ रुपए ही खर्च किए। जबकि राजस्थान Rajasthan में 17 अंकों का सुधार दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) Health Management Information System (HMIS) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात में 19 अंकों का सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय स्तर पर यह 918 थाए जो 2020-21 में 937 पर पहुंच गया।