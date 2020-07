प्रदेश की सियासत का केंद्र बना शेखावाटी, सरकार में भागीदारी बढऩे की आस

राजस्थान की सियासत का केंद्र बना शेखावाटी, सरकार में भागीदारी बढऩे की आस

आशीष जोशी

(Shekhawati became the center of the state's politics) सीकर. देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला शेखावाटी अंचल सियासत के मोर्चे पर भी अग्रिम पंक्ति पर आ गया है। प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों की कमान शेखावाटी क्षेत्र के नेताओं के हाथ आ गई है।