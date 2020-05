लॉकडाउन का असर: पर्यावरण प्रदूषण कम होने से पांच डिग्री कम हुआ शेखावाटी का तापमान

सीकर। शेखावाटी में पिछले पांच सालों के मुकाबले तापमान करीब पांच डिग्री कम चल रहा है। हर साल जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहता है, वो अभी 35 से 38 डिग्री दर्ज हो रहा है।(Shekhawati temperature reduced by five degrees due to lock down) अप्रेल महीने में भी यहां फरवरी-मार्च जैसा मौसम बना हुआ है। दिन में भी पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी नहीं है तो रात को हल्की ठंड अब भी बनी हुई है। लोग कम ही कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम के जानकारों की मानें तो इसकी एक बड़ी वजह लॉकडाउन है। क्योंकि लॉकडाउन ने पर्यावरण प्रदूषण घटा दिया है। जिससे मौसम में काफी बदलाव हुआ है। हालांकि कुछ इसे विक्षोभ की वजह से प्रदेश में जारी बरसात का असर भी मान रहे हैं। लेकिन, इस विक्षोभ व बरसात को भी पर्यावरण से घटते प्रदूषण से जोडकऱ ही देखा जा रहा है।



पांच डिग्री कम पारा

शेखावाटी के पिछले सालों का ट्रेंड देखा जाए तो अप्रेल माह के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर जाता है और हवा में तपन बढ़ जाती है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता था। लेकिन इस बार न्यूनतम व अधिकतम दोनों ही तापमान पिछले सालों की तुलना में पांच डिग्री तक कम दर्ज हो रहे हैं। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 2019 में इन दिनों 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रात का तापमान भी अधिक होने के कारण हवा गर्म लगने लगी थी। वहीं अबकी बार अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से भी नीचे है। सीकर में गुरुवार को सुबह से मौसम साफ रहा। बीती रात मौसम के पलटने से रात के पारे में करीब में दो डिग्री की गिरावट आई।

पर्यावरण प्रदूषण कम होने का असर

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो तापमान में कमी रहने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन है। क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण कम हो रहा है। प्रदूषण से तापमान में बढ़ोत्तरी होती है। वहीं, कुछ दिनों से हो रही हल्की बरसात भी इसकी वजह है।

अगेती बिजाई के लिए सही मौसम

अधिकतम तापमान के न बढऩे से बिजाई में फायदा हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतम तापमान के बढऩे और लू चलने से की फसल को नुकसान होता है। इससे फसल का जमाव भी सही नहीं हो पाता और उगने के बाद पौधे झुलस भी जाते हैं। तापमान के न बढऩे से फसल का अच्छे से जमाव हो रहा है।

इनका कहना है:

पिछले सालों की तुलना में तापमान में कमी की बड़ी वजह लॉकडाउन है। लॉकडाउन ने पर्यावरण प्रदूषण को कम कर मौसम को प्रभावित किया है। हालांकि विक्षोभ भी इसका कारण है। लेकिन, विक्षोभ का भी कम प्रदूषण से संबंध हो सकता है।

मुकेश निठारवाल, व्याख्याता, भूगोल