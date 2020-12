देश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहे सीकर, चूरू व झुंझुनूं

(Sikar, Churu and Jhunjhunu were included in the coldest areas of the country) सीकर. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में सर्दी ने बुधवार को भी सुबह सुबह सताया। अंचल के फतेहपुर इलाके में तापमान में .02 डिग्री की हल्की बढ़ोत्तरी के साथ तापमान जरूर 4.8 डिग्री दर्ज हुआ। लेकिन, सुबह सुबह सर्दी का असर तेज ही रहा। जिससे बचने की जुगत में लोग रजाई व अलाव का सहारा लेते दिखे। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर भी दिखा। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज कोहरा थोड़ा कम रहा। जो धूप खिलने के साथ ही छंट गया। मौसम साफ होने तथा तेज धूप के कारण सर्दी का असर दिन चढऩे के साथ अब कम हो रहा है। लेकिन, धूप से दूर लोगों को अब भी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार शेखावाटी के तीनों जिले मंगलवार को देश के सबसे ठंडे मैदानी हिस्सों में शुमार रहे।

सीकर- चूरू रहे सबसे ठंडे जिले

इधर, स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को सीकर व चूरू देश के सबसे ठंडे मैदान इलाकों में अव्वल पांच क्षेत्रों में शामिल रहे। जिनमें चूरू पहले तथा सीकर चौथे स्थान पर रहे। झुंझुनूं का पिलानी इलाका में इस सूची में दसवें स्थान पर रहा।

कमजोर पड़ी हवाएं

बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर के साथ शेखावाटी में हवा का दौर पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ गया है। जिससे भी सर्दी का असर कुछ कम हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो आगे भी मौसम साफ रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी यूं ही जारी रहेगा। लेकिन, अगले सप्ताह तक तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

तेज पड़ेगी सर्दी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में हल्का चढ़ाव भले ही जारी रहे, लेकिन मौसम साफ होने व हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के असर से आने वाले दिनों में शेखावाटी में तापमान में गिरावट ही आएगी। जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसम्बर-जनवरी में बीते साल के मुकाबले अधिक सर्दी पड़ेगी। शेखावाटी अंचल में तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे रह सकता है। जबकि जयपुर, भरतपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री तक नीचे रहने की संभावना जताई गई है। सर्दी जल्दी शुरू होने से इस बार दिसंबर व जनवरी में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड टूटने का भी अनुमान है।