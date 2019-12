प्रदेश नहीं देश में सबसे ठंडा राजस्थान का ये शहर, सर्दी से बुरा हाल, जकड़ा जनजीवन VIDEO

Rajasthan Weather Update : देश में सर्दी ( Cold Wave in Rajasthan ) राजस्थान के लोगों को सबसे ज्यादा टॉर्चर कर रही हैं। थर्ड डिग्री सर्दी ने जर्रा जर्रा जमा दिया। प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर शेखावाटी ( Lowest Temperature in Fatehpur Shekhawati ) रहा। यहां तापमान शनिवार को एक डिग्री और लुढकक़र चार डिग्री ( Minus 4 Degree Temperature in Fatehpur Shekhawati ) ) पहुंच गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों की बात करें तो शनिवार को सीकर सबसे ठंडा ( Sikar Coldest in India Today ) रहा।