Sikar...यहां चालान जमा कराना टेड़ी खीर

चालक परेशान फिर भी जिम्मेदार मौन, चालान शाखा में मनमर्जी के कायदे!

सीकर Published: February 14, 2022 08:07:35 pm

Sikar: Depositing an invoice here is a tedious task

निजी लोगों के दखल से बढ़ रहा मर्ज, कमीशनबाजी के भी आरोप

सीकर. प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय में चालान शाखा की व्यवस्थाओं को लेकर वाहन चालक व मालिक परेशान हैं। कार्यालय समय में भी चालान शाखा की खिडक़ी अधिकांश समय बंद रहती है। ऐसे में विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से चालान शाखा के अंदर बाहरी लोगों की भूमिका बढ़ गई हैं।

चालकों का आरोप है कि, चालान शाखा में बिना लेनदेन के चालान तलाश कर नहीं दिया जाता है। यदि चालान मिल भी गया तो शाखा में जमा करना भी टेड़ी खीर है। दूर-दराज से चालान जमा करवाने आने वाले वाहन चालक व मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

Sikar...यहां चालान जमा कराना टेड़ी खीर



चालान शाखा में निजी व्यक्ति को कैसे जिम्मा

जानकारी के अनुसार ओवर लोड व बड़े चालान की राशि मौके पर कई बार जमा नहीं होती हैं। चालान जमा कराने के लिए वाहन मालिक व चालक को परिवहन विभाग कार्यालय की चालान शाखा से संपर्क करना पड़ता है। लेकिन चालान शाखा में लगे कर्मचारियों की मनमानी के चलते समय पर कोई काम नहीं हो रहा हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान जमा होने के बाद ही ब्लैक लिस्ट से नाम हटाया जाता है। चालान शाखा में विभाग की ओर से दो सूचना सहायक लगे हुए है। इसके अलावा निजी तौर पर एक अन्य व्यक्ति भी लगा हुआ है।



चालान शाखा में चल रही मनमानी

विभाग कार्यालय की चालान शाखा में सुबह 10 बजे संपर्क करने वाले व्यक्ति को पहले तो शाखा में स्टाफ कम होने का हवाला देकर चालान आवेदन भरने में आनाकानी की जाती हैं। फिर चालान ढूंढने के नाम पर तीन बजे तक टरकाया जाता हैं। विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने व दबाव डालने के बाद चालान मिल भी गया तो ई-मित्र से चालान जमा कर रसीद मिलने के बाद चालान शाखा में रसीद जमा नहीं होती हैं।



केस एक: दो साल बाद ब्लैक लिस्ट से हटा नाम

14 फरवरी 2020 को अजीतगढ़ इलाके में किसी वाहन का चालान हुआ। वाहन चालक ने 5600 रुपए की रसीद कटवाकर 17 फरवरी 2020 को चालान जमा करवा दिया। गाड़ी 10 फरवरी 2022 को फिटनेस के लिए सीकर फिटनेस सेंटर पहुंची तो गाड़ी का चालान बकाया और वाहन ब्लैक लिस्ट सूची में बताया गया। वाहन मालिक ने परिवहन कार्यालय से संपर्क किया तो रसीद मांगी गई। रसीद दिखाने के बाद वाहन को ब्लैक लिस्ट से हटाया गया।



केस दो: चालान जमा फिर भी ब्लैक लिस्ट से नहीं हट रहा नाम

पीडि़त बाबू लाल ने बताया कि चालान राशि जमा करवा दी। लेकिन ऑनलाइन नहीं चढऩे के चलते वो ब्लैक लिस्ट में हैं। दो दिन से कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं खेतड़ी निवासी पप्पू सिंह ने बताया कि बस का चालान नहीं मिल रहा हैं। 5500 रुपए बस का चालान जमा करवाने के लिए मैं तीन चार दिन से कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें