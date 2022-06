सीकर No. 1: शिक्षा मंत्रालय की ग्रेडिंग में सीकर की देशभर में First रैंक

Sikar got first rank across the country in education Ministry grading सीकर. शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीकर ने इतिहास रच दिया है। सीकर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी श्रेणी में पहली रैंक दी है। केन्द्र सरकार की ओर सरकारी स्कूलों में संसाधन व शैक्षिक गुणवत्ता सहित 83 बिन्दुओं को लेकर सर्वे किया था। इसके आधार पर सीकर को पहली रैंक मिली है। दूसरे नंबर पर झुंझुनूं जिला और तीसरे पायदान पर जयपुर जिला रहा है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले फिसड्डी साबित हुए है। वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का जिला प्रदेश में सांतवें पायदान पर रहा है। शैक्षिक नवाचारों के दम पर सीकर के सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मंत्रालय की ओर से सीकर जिले के 2 हजार से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। पहले मंत्रालय की ओर से प्रदेश के हिसाब से रैंकिंग जारी की जाती थी। लेकिन पहली बार मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों के हिसाब से भी रैंकिंग जारी की है। इधर, सूची जारी होते ही शिक्षा विभाग के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों में काफी उत्साह दिखा। इस रैंकिंग से शिक्षानगरी की धाक और मजबूत होगी।