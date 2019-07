सीकर-जयपुर ट्रेन को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब चलेगी ट्रेन

सीकर.

sikar jaipur train : शेखावाटी के लोगों के लिए ट्रेन से जयपुर तक का सफर करने का सपना लम्बा होता जा रहा है। तत्कालीन रेल राज्यमंत्री ( Minister of State For Railways ) ने फरवरी माह में झुंझुनूं में आयोजित एक कार्यक्रम में वादा किया था कि मई के अंत तक जयपुर ( Jaipur to sikar train ) तक ट्रेन चला दी जाएगी। लेकिन मोदी के इस मंत्री का वादा सच्चा नहीं निकला। जुलाई माह गुजरने को है, अभी तक ट्रेक पर ट्रेन नहीं दौड़ पाई है।



जानकारी के अनुसार जयपुर जंक्शन ( Jaipur Junction ) पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। जिसके कारण रेलवे मंडल ट्रेन चलाने में देरी कर रहा है। यार्ड रिमॉडलिंग का काम सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक चलेगा। ऐसे में सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक ट्रेन चलनी मुश्किल है। हालांकि रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि कार्य जयपुर जंक्शन पर चल रहा है, ढहर का बालाजी स्टेशन तक ट्रेन का संचालन किया जा सकता है।



पहले पुल की बता रहे थे समस्या

रेलवे के अधिकारी पहले कह रहे थे रींगस में बड़ा पुल बन रहा है, पुल के कारण रेल चलाने में देरी हो रही है, अब पुल पर भी सीआरएस हो चुका, लेकिन रेल नहीं चल रही।



टाइम टेबल जारी कर भूला टे्रन चलाना ( Sikar Jaipur train time table Issue )

रेलवे मंडल ने करीब दो माह पूर्व ढहर का बालाजी स्टेशन तक टे्रन संचालन के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया था। लेकिन अभी तक टे्रन चलाने की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में झुंझुनूं के लोगों में आक्रोश है। दिल्ली के लिए भी नियमित टे्रन नहीं



ट्रेन नहीं चली तो दुबारा होगा CRS

गस से ढहर का बालाजी रेलवे स्टेशन तक 23-24 अप्रेल को सीआरएस के बाद ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई थी। सीआरएस होने के 90 दिनों के अंदर रेलवे के नियमानुसार उक्त ट्रेक पर ट्रेन चलानी अनिवार्य है। ऐसे में अगर 24 जुलाई को रेलवे की ओर से ट्रेक पर ट्रेन नहीं चलाई जाती है तो दुबारा सीआरएस का दौरान करवाना पड़ सकता है। ऐसे में जयपुर तक ट्रेन में सफर करने के लिए झुंझुनूं जिले के लोगों को और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। झुंझुनूं जिले से दिल्ली के लिए भी नियमित ट्रेन नहीं है। झुंझुनूं जिले के लोगों को सप्ताह में तीन दिन है। वहीं सप्ताह में तीन दिन ही रींगस के लिए ट्रेन चल रही है।