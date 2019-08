इंतजार होगा खत्म, सीकर-जयपुर के बीच दौड़ेगी ट्रेनें, कल होगा CRS

सीकर।

Sikar Jaipur Train Will Start in September: शेखावाटी के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर-जयपुर के बीच ट्रेन सितंबर में चलेगी। रविवार यानी कल ट्रैक का सीआरएस ( CRS of Railway Track Between Sikar Jaipur ) होगा। जिसके बाद ट्रैक पर जयपुर तक ट्रेन संचालन की अनुमति मिलेगी। सितंबर में सीकर-जयपुर के बीच ट्रेन शुरू हो जाएगी। सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने गुरूवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सीकर-जयपुर रेलवे लाइन को जल्द चालू करने की मांग की है। उन्होंने इंदौर बीकानेर वाया सीकर ट्रेन का लक्ष्मणगढ़, जन शताब्दी एक्सप्रेस का श्रीमाधोपुर स्टेशन पर ठहराव करवाने की मांग की। रेल मंत्री ने रींगस जयपुर के बीच ट्रेन सितंबर में चलाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि पहले चरण में सीकर से रींगस के बीच चलने वाली ट्रेनों को जयपुर तक बढाया जाएगा। इन ट्रेनों को जयपुर तक संचालित करने के लिए रेलवे ने टाइम टेबल भी जीएम को भेजा दिया है। गौरतलब है कि शेखावाटी के यात्रियों की काफी समय से मांग है कि सीकर से जयपुर के बीच जल्द ट्रेनों का संचालन हो सके। फिलहाल रविवार को ट्रैक का सीआरएस होगा। इसके बाद सितंबर में सीकर-जयपुर के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।

पहले ही जारी हो चुका है टाइम टेबल ( Sikar Jaipur Train Time Table )

रेलवे पहले ही सीकर-जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों की समय सारणी जारी की थी। जिसके तहत सीकर से जयपुर के लिए सप्ताह में तीन दिन ट्रेन चलेगी। समय सारणी के अनुसार पहली ट्रेन सुबह छह बजे सीकर से रवाना होकर 8.20 बजे ढहर का बालाजी पहुंचेगी। यही ट्रेन शाम को 7.25 बजे ढहर का बालाजी से रवाना होगी जो 9.30 बजे सीकर पहुंचेगी। वहीं दूसरी सीकर से श्रीगंगानगर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 6.45 बजे सीकर से रवाना होकर 9 बजे ढहर का बालाजी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रात 8.45 बजे ढहर का बालाजी से रवाना होकर 11.10 बजे सीकर पहुंचेगी। सप्ताह में तीन दिन रोजाना दो ट्रेनों का संचालन होगा।