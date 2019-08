छात्राओं पर लाठीचार्ज: ढाका भवन के बाहर माकपा की सभा, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद

CPIM Protest in Sikar Updates : पुलिसकर्मियों द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज ( Lathicharge on SFI Students in Sikar ) मामले में माकपा की बड़ी सभा ढाका भवन के बाहर जारी है। सभा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सहित कई लोग मौजूद है।