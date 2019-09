सीकर में छात्राओं पर लाठीचार्ज मामला: सोमवार को माकपा का बड़ा आंदोलन, आर-पार की लड़ाई का ऐलान

छात्रसंघ चुनाव ( Student Union Election 2019 ) के दौरान बेटियों पर हुए लाठीचार्ज ( Lathicharged on Students in Sikar ) का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। माकपा ( CPIM Protest in Sikar ) ने 16 सितम्बर के आंदोलन को लेकर तैयारी तेज कर दी है।