सीकर में लगातार दूसरी बार सभापति बने जीवण खां, नीमकाथाना में कांग्रेस तो खाटू में पहली बार खिला कमल

सीकर नगर परिषद सभापति ( Sikar Nagar Parishad ), नीमकाथाना ( Neemkathana Nagar Palika ) और खाटूश्यामजी नगर पालिका ( Khatushyamji Nagar Palika ) के अध्यक्ष की तस्वीर चुनाव परिणाम के साथ ही साफ हो गई हैं। सीकर में जहां जीवण खां ( Congress Jeevan Khan Win in Sikar ) फिर से सभापति चुने गए वहीं नीमकाथाना ( Congress Win in Neemkathana ) में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता देवी ने जीत दर्ज की हैं। पहली बार बनी खाटू नगर पालिका ( Bjp Win in Khatushyamji ) में भाजपा की ममता देवी अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई।