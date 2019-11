निकाय चुनाव: अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू, परिणाम से पहले जानिए किसके सिर होगा ताज !

Sikar Nikay Chunav Live Updae : सीकर नगर परिषद का सभापति ( Chairman of Sikar Nagar Parishad ), नीमकाथाना ( Neemkathana Nagar Palika ) और खाटूश्यामजी नगर पालिका ( Khatushyamji Nagar Palika ) का अध्यक्ष ( Voting for Chairman of Nikay ) के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए सभी पार्षदों का आना शुरू हो गया है ।