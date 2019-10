12 लाख लेकर जा रहे ज्वैलर को लूटने का इंतजार कर रहे थे, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

थोई.

Sikar Police Arrested Five Accused of Looted : 12 लाख रुपए लेकर नीमकाथाना से आ रहे ज्वैलर को लूटने की योजना बनाते हुए पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ( Accused Arrested With Weapons ) के पास से देशी कट्टा, चाकू, सरिए, फर्जी नंबर की कार सहित अन्य सामान बरामद किया है। थोई थानाधिकारी संगीता मीणा ने बताया कि पकंज चौधरी उर्फ इसान (20) पुत्र शंकर चौधरी निवासी विजयपुरा थाना श्रीमाधोपुर, विक्रम सिंह (25) पुत्र हजारी सिंह राजपूत निवासी गोठडा थाना नवलगढ़ जिला झुन्झूनूं, कृष्ण कुमार (19) पुत्र जसवंत कुमार बलाई निवासी गढ़भोपजी थोई, प्रवीण (19) पुत्र रामकिशोर माली निवासी वार्ड नं. 2 श्रीमाधोपुर, शेर सिंह उर्फ लीलू (19) पुत्र सुरेश कुमार जाट निवासी लोहरवाड़ा को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइपास रोड़ कांवट के पश्चिम दिशा में ज्वैलर को लूटने की साजिश में संदिग्ध युवक बैठे है। सूचना पर एएसआई हनुमान सिंह, हैड कांस्टेबल बलबीर सिंह, कांस्टेबल रतनलाल, गिरधारीलाल, सुरज्ञान को टीम के साथ भेजा गया। पुलिस टीम ने पांचों युवकों को बाईपास रोड़ कांवट के पास पश्चिम दिशा में एक स्विप्ट कार की आड में बैठ कर डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ लिया। पुलिस की टीम पांचों युवकों से वारदात के बारे में जानकारी ले रही है। पुलिस टीम पांचों युवकों का ऑपराधिक रिकॉर्ड भी जुटा रही है।

Read More :

बस में जा रहे मार्बल व्यापारी को बिस्किट खिलाकर लूटा, आरोपी ने शातिराना तरीके से दिया घटना को अंजाम



ज्वैलर का साथी ही बुला रहा था

जांच में सामने आया है कि नीमकाथाना से ज्वैलर को 12 लाख रुपए लेकर बुलाने की योजना थी। ज्वैलर को उसके साथी अरविंद उर्फ मोनू जाट निवासी चौपड़ा की ढाणी तन भादवाड़ी बुलाने वाला था। पांचों युवकों ने अरविंद से ही बात कर बुलाने की बात की। पांचों युवकों ने येाजना के तहत पहले सुनील कुमार निवासी लोहरवाड़ा से देशी कट्टा ले लिया। पांचों युवक योजना के अनुसार ही बाइपास रोड पर जाकर छिप गए। पुलिस हथियार को लेकर भी पूछताछ कर रही है।