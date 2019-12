अब व्हाट्सएप पर मिलेगी शराब की जानकारी, पुलिस तुरंत लेगी एक्शन, जानिए कैसे

शहर में आमजन को समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के लिए एसपी ने नई सुविधा ( People Will be able to Police Complaint on Whatsapp ) शुरू की है। अब रात 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिली तो इसकी जानकारी पुलिस को व्हाट्सएप पर मिलेगी। इतना ही नहीं अब आमजन किसी आपराधिक घटनाओं की जानकारी भी पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए दे सकता है।