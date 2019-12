VIDEO: सीकर के रामपुरा गांव में जबरदस्त हंगामा, महिला ने फांसी लगाई, पेड़ पर चढ़े ग्रामीण दे रहे कूदने की धमकी

Dispute in Rampura Village of Sikar :जिले के चंदपुरा के आगे रामपुरा गांव में 33 हजार केवी लाइन खींचने को लेकर आमने-सामने हुए दो पक्षों का विवाद बढ़ता जा रहा है। विरोध कर रहे परिवार व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। एक महिला ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या ( Woman Try to Suicide in Rampura Village ) करने की कोशिश की।