देश में सबसे ठंडा रहा सीकर, 6.2 डिग्री लुढ़का पारा

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने अंच को देश के सबसे ठंडे मैदानी इलाकों में शुमार कर दिया है। (Sikar remains the coldest in the country) स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार सीकर शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान सूर्योदय के बाद लुढ़कते हुए 4.5 डिग्री पहुंच गया। जो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा। यानी सोमवार को सीकर का दिन देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। वहीं, मंगलवार की बात करें तो फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केन्द्र में आज फिर तापमान सोमवार के मुकाबले 6.2 लुढ़ककर 7.2 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि सीकर शहर में ये 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इससे पहले आज भी सुबह जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। जिससे दृश्यता में कमी के साथ सर्दी का असर बढ़ा हुआ रहा। खेतों में फसलें भी ओस से नम रही।

सर्द हवा संग सूरज की लुकाछिपी जारी

अंचल में सर्दी का असर धूप खिलने के बाद भी जारी है। सूरज की लुकाछिपी के बीच धूप का असर कम होने व करीब आठ किलोमीटर की रफ्तार से जारी सर्द हवाएं सर्दी का असर कम नहीं होने दे रही। लिहाजा दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। सुबह जहां तहां लोग अलाव जलाकर भी सर्दी से बचने की जुगत में दिखे।

फसलों को फायदा

मौसम विशेषज्ञ ओमप्रकाश कालश ने बताया कि रबी की फसलों को ओस रूपी पानी मिलने से प्राकृतिक नाइट्रोजन मिल रही है। इससे पकाव की ओर अग्रसर फसलों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुमान है कि हवाओं की गति बढऩे पर सर्दी का असर बढ़ जाएगा और ऐसे में इस सप्ताह में पारा जमाव बिन्दू तक पहुंच सकता है।

मौसम खुलने के साथ गिरेगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी हवाओं के चलने से पूरे वातावरण में सर्दी ज्यादा हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हवा का कम दबाव है। इसलिए भी जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रातें ज्यादा ठंडी होने लगी हैं। फिलहाल कई क्षेत्रों में बादल व कोहरे की वजह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन, मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी।