सीकर में दिल्ली अग्निकांड जैसा खतरा ! संकरी गलियों में आग लगे तो दमकल भी नहीं पहुंचे

सूरत के कोचिंग सेंटर ( Surat Coaching Center Fire ) और अब दिल्ली में आग ( Delhi Fire ) से 43 की मौत ( 43 killed in Delhi Fire ) के बाद देश भर में लोग भले ही सहम गए हो, लेकिन सीकर में जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। आग के इंतजाम को लेकर सीकर ( Reality Test of Fire System in Sikar ) में चारों तरफ गड़बड़झाला है।