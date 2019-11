परिवार के साथ शादी में गए थे कोषाधिकारी, सात दिन बाद लौटकर आए तो लगा सदमा

Sikar Crime News : फतेहपुर रोड पर कोषाधिकारी लीलाधर सैनी ( Theft in The Treasurer's House ) के सरकारी आवास के ताले तोडकऱ चोर लाखों रुपए का सामान ( Thief Stolen Jewelry Laptop Cash From House ) चोरी कर ले गए।