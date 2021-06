सीकर, जहां नेम प्लेट पर लिखे मिलेंगे लड़कियों के नाम

Sikar, where the names of girls will be found written on the name plate

अब वो दिन आ गया है जब किसी घर की पहचान बेटियों के नाम पर होगी। बेटियों के नाम से घर पहचाने जाएंगे। यही नहीं उस बेटी को जनने वाली मां के साथ बेटी के नाम की तख्ती घर के बाहर लटकेगी।