राजस्थान: गैंगरेप और हत्याओं के विरोध में कल बंद का ऐलान, कई संगठनों ने दिया समर्थन

हैदराबाद ( Hyderabad rape case ) में वेटनरी डॉक्टर ( Gangrape With veterinary doctor ) से गैंगरेप और राजस्थान में टोंक में 6 साल की बच्ची ( rape and murder of 6 Year old Child Girl ) से रेप के बाद हत्या की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया। वारदात को लेकर हर कोई गुस्से में है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन ( Protest Against Rape Case ) चल रहा हैं। लोगों का आक्रोश उबाल खा रहा हैं। बस बहुत हुआ... अब और कितनी निर्भया... और कितनी दामिनी... अब दरिंदों को फांसी दो...। गैंगरेप व हत्या के विरोध में आरोपियों को दस दिन में फांसी देने की मांग को लेकर 5 दिसंबर को सर्वसमाज की ओर से सीकर बंद ( Sikar Will Close on 5 December ) का आह्वान किया गया है। इस दौरान जाट बाजार से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाल कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। बंद को विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है।

बंद के दौरान तैनात रहेगा जाप्ता

सीकर बंद के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। बंद के दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस जाप्ता मौजूद रहेगा। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया है। जिला कलेक्टर, एसपी सहित आलाधिकारी हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।

खून से हस्ताक्षर कर जताया विरोध

राजकीय विधि कॉलेज में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने खून से हस्ताक्षर करके रेप जैसी घटनाओं के विरोध में आक्रोश जताया। इस दौरान छात्र- छात्राओं ने हैदराबाद व टोंक की घटना के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश गढ़वाल ने बताया कि आरोपियों को फांसी की सजा देने और रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया गया तो राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर छात्रसंघ उपाध्यक्ष बबलेश शर्मा, महासचिव रवि मीणा, छात्र नेता अशोक घासिल, रोशन वर्मा, मनीषा, सुनील देवटिया, सुभाष मावलिया, सुभाष लिढाण, मधु अग्रवाल, पूजा सैनी आदि मौजूद रहे।



कैंडल मार्च निकाला

दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर वैंपायर ग्रुप ने ईदगाह से लेकर कल्याण सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद दुष्कर्म पीडि़ता को श्रद्धाजंलि दी गई। अखिल भारतीय महिला परिषद ने भी कैंडल मार्च कर दुष्कर्म पीडि़ता को श्रद्धाजंलि दी। इस दौरान अध्यक्ष दीपिका चौधरी, संरक्षक विजय लक्ष्मी, पूजा चौधरी, उषा शर्मा, सरोज गुप्ता, सुनीता बियानी,नीतू यादव, प्रियंका चौधरी आदि उपस्थित थी।