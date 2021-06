विदेशी हथियारों के साथ छह गिरफ्तार, रच रहे थे साजिश

(Six man arrested with foreign weapons in reengus town of sikar district) सीकर/ रींगस. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस कस्बे में पुलिस ने छह बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई रेनवाल रोड स्थित श्याम वाटिका कॉलोनी में की। जहां आरोपियों के पास विदेशी हथियार मिले। सभी मिलकर लूट की साजिश भी रच रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस को देख भागे, पीछा कर पकड़ा

थानाधिकारी बद्रीप्रसाद मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेनवाल रोड पर श्याम वाटिका कॉलोनी में गोपाल भाकर के मकान पर कुछ युवक बड़ी लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाब्ते के साथ तुरंत पहुंचकर बताई गई जगह दबिश दी। जहां पुलिस को देखकर वहां मौजूद छह युवक भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा करके आरोपियों को पकड़ लिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी रींगस कस्बे के ढाणी सुखदाई निवासी प्रमोद पुत्र सांवरमल, पावण्डा की ढाणी बावड़ी निवासी रामसिंह उर्फ विनीत पुत्र रणजीत सिंह, भालोट झुंझुनू निवासी कमलजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह, वार्ड 16 परसाका कॉलोनी निवासी श्रीराम भाकर पुत्र गोपाल भाकर, कोटडी धायलान निवासी अनिल जांगिड़ पुत्र अशोक जांगिड़ व पटवारी का बास निवासी मनजीत सिंह पुत्र गोविंदराम को गिरफ्तार किया है। जिनसे मामले में पूछताछ अब भी जारी है।

विदेशी पिस्टल व पावर बाइक मिले, पंप या ठेके साथ लूट की थी योजना

गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने विदेशी पिस्टल, सरिया, छुररे, मिर्च पाउडर व तीन पावर मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी रात के अंधेरे में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनकी योजना किसी पेट्रोल पंप या शराब ठेके को निशाना बनाने की थी। पुलिस आरोपियों के अन्य किसी वारदात में भी शामिल होने का पता लगा रही है।