पंजाब से आए फौजी की मां, भाई, दो भाभी व भांजी भी कोरोना पॉजिटिव, हड़कंप

(six new corona positive person found in sikar)

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमितों (corona positive) का ग्राफ लगातार ऊंचा हो रहा है। जिले में रविवार की भी पहली रिपोर्ट में छह नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जिनमें से पांच धोद के कूदन ब्लॉक के धोद गांव के एक ही परिवार के हैं। जहां दो दिन पहले ही पंजाब से लौटा एक एक फौजी कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसी की 75 वर्षीय मां के अलावा भाई, दो भाभी, व एक भांजी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह एक अन्य केस दांतारामगढ के वार्ड 26 में मिला है। जहां 13 वर्षीय बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 4 जून को यहीं से एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। जिसके संपर्क में आने पर बच्चे का सैंपल लिया गया था। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के उपचार के साथ प्रभावित इलाकों में सर्वे, सैंपलिंग व सेनेटाइजेशन की कवायद शुरू कर दी है। सभी की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है।



279 पहुंचा आंकड़ा



छह नए कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ जिले में कुल कोराना संक्रमितों की संख्या अब 279 हो गई है। जिनमें से 165 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं, पांच लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव में से ज्यादातर प्रवासी है।

गांव में मचा हड़कंप



कूदन में फौजी के बाद परिवार के पांच लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में दहशत मच गई। लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। पॉजिटिव की सूचना के साथ ही गांव में सन्नाटा सा पसर गया। उधर, प्रशासन ने भी प्रभावित इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित करने के साथ पुलिस का जाब्ता लगा रखा है।