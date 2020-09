तो अगले महीने खुलेगा खाटू मंदिर, जीणमाता में 15 दिन का समय

( Khatu shyamji temple will open in next month.) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी (Khatushyam ji) व जीणमाता मंदिर (Jeenmata temple) खोले जाने को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन ने बैठक आयोजित की। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में 4 जून को जारी धार्मिक स्थल खोलने की एसओपी की जानकारी दी गई। बैठक में खाटूश्याम मंदिर प्रबंधन ने कहा 30 सितम्बर तक सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद ही मंदिर को आम दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। इसी तरह से जीणमाता मंदिर प्रबंधन ने कहा कि 15 सितम्बर तक वे तैयारी करेंगे। दोनों ही प्रमुख मंदिरों के प्रबंधक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के लिए भी प्रयास कर रहे है, जिसकी जानकारी तीन-चार दिनों में श्रद्धालुओं के लिए जारी की जायेगी। बैठक में एडीएम जयप्रकाश ने कहा कि भारत सरकार की गाईड लाईन जारी होने के बाद गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से भी गाईड लाईन जारी की गई है। उसके तहत विशेष रूप से धार्मिक संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्देश दिये गये है। निर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर के बाद में उनके संबंध में निर्णय किया जा सकता है।

वृद्ध, बच्चे और बीमार नहीं कर पाएंगे दर्शन

सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 65 साल से ज्यादा वर्ष के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को धार्मिक स्थल पर आने की अनुमती नहीं होगी। दो व्यक्तियों के बीच में दो गज की दूरी रखने के साथ मास्क जरूरी है। प्रवेश द्वार पर हाथ धोने व सैनेटाईज करने की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर में थर्मल स्क्रेनिंग की व्यवस्था भी मंदिर प्रबंधन को करनी होगी। मंगलवार को जिले के शाकम्भरी मंदिर के पुजारी एवं सीकर शहर के मंदिर ,मस्जिदों के प्रबंधकों से धार्मिक स्थलों को खोले जाने के संबंध में प्रशासन की चर्चा प्रस्तावित है।