...तो क्या अब राजस्थान देश में बिजली छीजत रोक पाने में बनेगा मिसाल

अजमेर डिस्कॉम ने बढ़ती छीजत पर लगाम रख पाने में असफल रहे 52 अफसरों को चार्जशीट थमाई तो इसके बाद से राज्यभर में निगम अधिकारी चौंकन्ने हो गए हैं।

सीकर Published: May 28, 2022 06:24:07 pm

...so will Rajasthan now set an example in stopping the wastage of electricity in the country?

-छीजत नहीं रोकी, तो नपे 52 अफसर, थमा दी गई चार्जशीट

-अजमेर डिस्कॉम सख्त: अफसरों पर गिरेगी गाज

सीकर. पेट्रोल-डीजल के बढ़़ते दामों(petrol rates) के बाद अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीक्ल और दूसरे जरूरी एपलाइंस की ओर से झुकाव रख रहे हैं। ऐसे में बिजली काफी खपत बढ़ चुकी है और राज्य सरकारों बिजली की छीजत को रोकने में लगी हैं। राजस्थान (Rajasthan) में इस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। हाल ही में बिजली निगम (ajmer discom) ने अपने अधिकारियों को बिजली छीजत पर लगाम लगाने के लिए सख्ती करना भी शुरू कर दिया है। और राज्यभर में एक साथ निगम के 52 अधिकारियों को चार्जशीट थमाई है। अब इन अधिकारियों को छीजत रोक पाने में नाकामयाब रहने का कारण बताना होगा। यदि वे कारण स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो डर है कि कहीं इन पर कोई गाज नहीं गिर जाए।



50 में निगम के 06 बड़े अधिकारी भी शामिल

अजमेर डिस्कॉम ने बढ़ती छीजत पर लगाम रख पाने में असफल रहे 52 अफसरों को चार्जशीट थमा दी है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एन.एस.निर्वाण ने बताया कि छीजत बढऩे से डिस्कॉम के लॉसेज बढ़ते हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है। बढ़ती छीजत पर लगाम रख पाने में असफल इन 52 अफसरों में 6 अधिशासी अभियंता , 16 सहायक अभियंता तथा 30 सहायक राजस्व अधिकारियों को चार्जशीट थमाई है।



इन जिलों में कार्रवाई

अजमेर सिटी सर्कल से 1 एक्सईएन तथा 2 एआरओ। अजमेर जिला सर्कल से 2 एईएन तथा 3 एआरओ । नागौर से 1एक्सइएन , 3 एईएन तथा 10 एआरओ । बांसवाड़ा से 2 एक्सईएन , 2 एईएन तथा 5 एआरओ , प्रतापगढ़ से 1 एक्सईएन तथा 1 एआरओ , राजसमंद से 1 एक्सईएन , 3 एईएन तथा 6 एआरओ, सीकर से 2 एईएन तथा 2 एआरओ , झुंझुनूं से 3 एईएन तथा 1 एआरओ एवं चित्तौड$गढ़ से 1 एईएन को टीएंडडी लॉसेज बढऩे पर चार्जशीट दी गई है।



कार्रवाई के बाद चौंकन्ने सभी

अजमेर डिस्कॉम ने बढ़ती छीजत पर लगाम रख पाने में असफल रहे 52 अफसरों को चार्जशीट थमाई तो इसके बाद से राज्यभर में निगम अधिकारी चौंकन्ने हो गए हैं। बिजली छीजत पर फोकस करते हुए निगम के आदेश के बाद से वे इसकी पालना में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं।

