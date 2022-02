सुर्खियों में आया सामाजिक दायित्व.... मां के निधन के बाद मृत्युभोज के बदले स्टेडियम के लिए दिए दी राशि

Social responsibility came in happiness... After the death of mother, the amount given for the stadium in lieu of the funeral

...लेकिन अब नई पीढ़ी इसके लिए खुद आगे आकर इस पर मुखर हो रहे हैं और प्रथा को बंद कर सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं।

सीकर Updated: February 21, 2022 08:24:11 pm

village pritampuri came in lights after this social term...

-अनूठी पहल की चहुंओर हो रही सराहना

-सीकर का प्रीतमपुरी गांव आया सुर्खियों में

सीकर. करीब 100-200 साल से मृत्युभोज प्रथा को बंद करने के लिए समाज सुधारक व महापुरुष प्रयास करते रहे हैं लेकिन यह कटु सच्चाई ही है कि अभी तक समाज में यह प्रथा विद्यमान है। लेकिन अब नई पीढ़ी इसके लिए खुद आगे आकर इस पर मुखर हो रहे हैं और प्रथा को बंद कर सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान (Rajasthan) के सीकर(sikar) जिले के एक छोटे से गांव में एक परिवार ने मां के निधन के बाद मृत्युभोज के बदले स्टेडियम के लिए दिए सहयोग राशि दी है। जिसके बाद से यह परिवार सुर्खियों में आ गया है।

सीकर के कांवट कस्बे का ग्राम प्रीतमपुरी में बलाई समाज के एक परिवार ने अपनी मां के निधन के बाद मृत्युभोज करने की बजाय बालाजी खेल मैदान में पहलवानों के लिए बन रहे कुश्ती अखाड़े के लिए सहयोग राशि देकर अनूठी मिसाल पेश की है।



सरपंच ने दी थी सलाह

पिछले दिनों प्रीतमपुरी के वार्ड 12 निवासी बुजुर्ग महिला बरजी देवी पत्नी नरसीराम बलाई का निधन हो गया था। प्रीतमपुरी सरपंच जगदीश सोलेत ने परिवारजनों से मृत्यु भोज नहीं करने की सलाह दी। सरपंच की सलाह पर परिवार सहमत हो गया।



कुश्ती अखाड़े के लिए दी सहयोग राशि

इसके बाद दिवंगत महिला के पुत्र पूरणमल, कैलाशचन्द्र, नागरमल व प्रहलादराम बलाई ने बालाजी खेल मैदान में निर्माणाधीन कुश्ती अखाड़े के लिए 51 हजार रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। इस अनूठी पहल की गांव व समाज में सराहना की जा रही है। वहीं बालाजी सेवा समिति एवं कमेटी ट्रस्ट बालाजी धाम प्रीतमपुरी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी इस परिवार का आभार जताया है।

