पुलवामा में दो आतंकियों को ढेर करने वाले जवान को मिला राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, गांव में दौड़ी खुशी

पहले भी चार बार हो चुके हैं सम्मानित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार की घोषणा तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर की थी। इससे पूर्व भी इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सीआरपीएफ महानिदेशक से साहसिक व उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए चार बार विभिन्न स्तरों पर सम्मानित हो चुके हैं।

The soldier who killed two terrorists received the President's Gallantry Award