(SP went out to shut down market in sikar सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown in sikar) की सख्ती से पालना के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार को फिर मोर्चा संभाला। 11 बजे बाद बाजार बंद करवाने खुद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप पुलिस फोर्स के साथ शहर के बाजार में निकले। जहां उन्होंने शहर मुख्य बाजार से लेकर गलियों तक में घूमकर बाजार बंद करवाया। इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्ताई से कार्रवाई की। उनके वाहनों की हवा निकालने के साथ उनके चालान काटे गए। इसके बाद एसपी जगह जगह पुलिस बल की तैनाती के साथ उन्हें कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश देकर जिले के दौरे पर रवाना हुए। एसपी ने इस दौरान मीडिया के जरिए आमजन से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करने की अपील भी की।

शहर में पसरा सन्नाटा

वीकेंड लॉकडाउन की पाबंदी व पुलिस की सख्ताई के बाद शहर के बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। अस्पताल व मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। लोग भी आपातकाली सेवाओं के लिए ही निकल रहे हैं। ऐसे में शहर की सड़कें हर ओर सूनी नजर आ रही है। पुलिस की गश्त के बीच गली- मोहल्ले भी खामोश है।

श्रीमाधोपुर में निकला फ्लैग मार्च

इधर, वीकेंड लॉकडाउन की पालना को लेकर श्रीमाधोपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रींगस सीओ बनवारीलाल धायल व थानाधिकारी दातार सिंह के नेतृत्व में मार्च मुख्य बाजार में निकाला गया। जहां खुली मिली 10 से ज्यादा दुकानों का चालान भी किया गया। इस दौरान एसआई कैलाश चंद मीणा, चौकी प्रभारी रामगोपाल यादव समेत थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सीओ ने इस दौरान लोगों से लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने की अपील भी लोगों से की।