तुष्टीकरण करने वाली मुगलिया प्रेमी है कांग्रेस सरकार, रिपीट नहीं डिलीट होगी- सीपी जोशी

सीकर. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व चित्तोडगढ़़ सांसद सीपी जोशी ने गहलोत सरकार को तुष्टीकरण करने वाली मुगलिया प्रेमी सरकार बताया है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में एक नम्बर पर है। जहां मंदिरों को तोड़ा जाता है और भगवा पताकाओं पर पाबंदी लगाई जाती है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को परमिशन और हिंदू नववर्ष व रामनवमी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बोले, एनसीआरटी ने मुगल आक्रांताओं के पाठ निकालकर महाराण प्रताप के पाठ जोडऩे पर भी सरकार को तकलीफ हुई। उन्होंने डेढ करोड़ किताबों को ही कमरे में बंद कर दिया। आगे कहा, रोजगार, कर्ज माफी, कानून व्यवस्था व महंगाई राहत सहित हर मोर्च में विफल रही सरकार इस बार रिपीट नहीं डिलीट होगी। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर पार्टी के एकजुट होने का दावा करने के साथ उन्होंने अन्य दलों से भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं की वजह भी भाजपा की मजबूती को बताया। बोले, कांग्रेस डूबता जहाज है। ऐसे में लोग मजबूत नेतृत्व वाली भाजपा का रुख कर रहे हैं। योजना भवन में मिले सोने व रुपयों को भी उन्होंने करीब छह हजार करोड़ का सरकारी घोटाला बताते हुए जांच का विषय बताया। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व बिजली भी सबसे महंगी बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को जमकर निशाने पर लिया।