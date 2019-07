मोबाइल शॉप से 15 लाख के ब्रांडेड मोबाइल ले उड़े चोर, चोरी का ऐसा तरीका देखकर पुलिस के भी उड़े होश

नीमकाथाना.

Theft of Mobile of 15 Lakh : शहर की सुभाष मंडी में स्थित मोबाइल शोरूम ( Mobile Showroom ) से सोमवार रात को चोरों ने शटर का कुंदा तोडकऱ लाखों रुपयों के मोबाइल ( Theft of Mobile in Neem Ka Thana ) और नकदी चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह दुकान पर पहुंचे दुकानदार ने जब शटर का कुंदा टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। चोरी की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक रामवतार सोनी व कोतवाल राजेन्द्र यादव ने मौके पर घटना की जानकारी ली। पीडि़त दुकानदार ने कोतवाली थाना में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। देर रात तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं लगा।



जानकारी के अनुसार सुभाष मंडी में श्री श्याम मोबाइल पाइंट के नाम से एक शोरूम है। इसमें सभी कंपनियों के महंगे मोबाइल थे। पीडि़त दुकानदार धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि चोर दुकान में रखे 15 लाख रुपए एंड्रॉयड मोबाइल और गल्ले में रखे 1.55 लाख रुपए ले गए। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा किए जाने की बात कही है। कोतवाल राजेन्द्र यादव ने कहा कि पीडि़त की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जाते समय चोर कटर और प्लास को पास में स्थित गली में नाली पर रखे पत्थर के नीचे रख फेंक गए। पुलिस ने कटर व प्लास को जब्त कर लिया है। कटर को सबसे पहले देखे व्यक्ति से भी मौके पर पूछताछ की।

दुकानदारों में आक्रोश

चोरी की इस बड़ी घटना को लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि शहर में कई चोरियां हो चुकी है पर पुलिस ने अब तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं किया है। व्यापारियों की मांग है कि बाजार में गश्त बढ़ाई जाए। रात के समय पुलिस की ढिलाई के चलते चोर आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि रात को गश्त की जाती है। कोशिश की जा रही है चोरी की घटना का जल्द खुलासा किया जाए।

सीसीटीवी फुटैज ( CCTV Footage ) खंगाल रही है पुलिस

दुकान व इसके आसपास सीसीटीवी नहीं होने के कारण पुलिस के सामने बड़ी परेशानी आ रही है। पीडि़त ने बताया कि वह कुछ दिन पहले ही लाखों रुपयों का माल मंगवाया है।



मोबाइल ले गए खाली डिब्बे छोड़

जैसे ही दुकानदार ने शटर ऊपर किया तो अंदर मोबाइल के खाली डिब्बों का ढेर लगा था। चोर आराम से सभी मोबाइलों को डिब्बों से बाहर निकाल कर ले गए है। चोर जल्द बाजी में कई डिब्बों में मोबाइल छोड़ गए जो पुलिस को खाली डिब्बों के खंगाले के दौरान मिले।