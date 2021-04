राजस्थान के 16 जिलों में आज भी आंधी व बरसात की चेतावनी

(Storm and rain warning in 16 districts of Rajasthan ) राजस्थान में मंगलवार को बदले मौसम का असर बुधवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शेखावाटी सहित प्रदेश के 16 जिलों में आंधी व बरसात का अलर्ट जारी किया है।