राजस्थान में दो दिन बाद फिर दिखेगी आंधी व बरसात

(storm and rain will be seen again in rajasthan) राजस्थान सहित उत्तर भारत में आंधी व बरसात का दौर फिर देखने को मिल सकता है। एक नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ऐसा होगा। जिसका असर मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रेल से शुरू हो जाएगा।