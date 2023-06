ALERT: सावधान! राजस्थान में आ रहा है तूफान, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी अतिभारी बारिश

vary heavy rain alert in rajasthan. सीकर. अरब सागर की खाड़ी में बने भीषण तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में भी आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में 16 जून को इसका असर शुरू हो जाएगा।

Storm is coming in Rajasthan, there will be heavy rain with strong winds: सीकर. अरब सागर की खाड़ी में बने भीषण तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में भी आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में 16 जून को इसका असर शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्सो में 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ कहीं कहीं भारी से अतिभारी बारिश भी होने के आसार है। इस संबंध में मौसम विभाग ने संबंधित जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।