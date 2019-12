दास्तां: जिसे कहती थी 'भाई' उसने ही बनाया हवस का शिकार, 'कामिनी' को आज भी डराती है वो काली रात

Rape With 12 Year old Girl : 12 साल की कामिनी ( Sikar 12 Year old Rape Victim Kamini ) ( काल्पनिक नाम )। बड़ी भाभी के भाई को काणा भाई कह कर बुलाती थी। अब तो मानों रिश्तों से विश्वास ही उठ गया है। ऐसा दर्द दिया कि पांच महीने से रात को सो भी नहीं पाती है।