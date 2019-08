छात्रसंघ चुनाव 2019: टिकटों के वितरण को लेकर भाजयुमो व एबीवीपी पदाधिकारियों के बीच जमकर हुई हाथापाई

Dispute Between ABVP BJYM For Tickets in Students Union Election 2019 : टिकट वितरण व पुरानी रंजिश को लेकर सूरजपोल गेट स्थित कपड़े की दुकान में सोमवार शाम 7 बजे करीब एबीवीपी के संगठन मंत्री व भाजयुमो व एबीवीपी पदाधिकारियों के बीच झड़प हुई।