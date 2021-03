राजस्थान में बिना परीक्षा क्रमोन्नत होंगे विद्यार्थी, सरकार ने जारी किया आदेश

(Students will be promoted without examination in Rajasthan) राजस्थान में स्कूल परीक्षाओं को लेकर चल रहा संशय खत्म हो गया है। सरकार ने पांचवी कक्षा तक के बच्चों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का फैसला लिया है।