पांच साल घूंघट में चूल्हा-चौका व खेती, पत्थर व ईंट से प्रेक्टिस कर सुमन बनी अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी

(Suman became an international player after practicing with stone and brick) सीकर. यह दास्तां कभी हादसे में एक पैर गंवा कर मायूसी की जिंदगी जी रही सुमन ढाका की है। जिसकी जिंदगी शादी के बाद घूंघट की ओट में चूल्हे-चौके व खेती तक सिमट कर और भी नीरस हो गई थी।