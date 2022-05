Solar city: ‘ऊर्जा’ के अभाव में अटका सोलर सिटी का ‘सूर्योदय’, प्रोजेक्ट ही अंधेरे में

बगैर बजट धरातल पर नहीं उतर रही परियोजना, चयन कर भूल गई सरकार

जैसलमेर-पुष्कर बनने हैं सौर शहर

दोनों शहरों में नहीं हुआ काम शुरू, जिले में जिम्मेदारों को जानकारी तक नहीं

Published: May 12, 2022 10:20:39 am

आशीष जोशी

सीकर. बिजली संकट के बीच ग्रीन एनर्जी green energy को लेकर बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन धरातल पर कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सोलर सिटी solar city के रूप में विकसित होने वाले प्रदेश के जैसलमेर Jaisalmer और पुष्कर Pushkar शहर सरकारी दावों को आईना दिखा रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय Union Ministry of New and Renewable Energy की सोलर सिटी योजना के तहत देश के 24 राज्यों ने 30 शहरों को चुना था। राजस्थान Rajasthan में दो शहरों का चयन कर राज्य सरकार भूल गई। नतीजा, सोलर सिटी के मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। दोनों ही शहरों के जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अब तक कोई दिशानिर्देश नहीं मिले हैं। योजना के तहत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नोडल एजेंसी Rajasthan Renewable Energy Corporation Nodal Agency है। निगम के अनुसार, इस संबंध में केंद्र से गाइडलाइन तो मिल चुकी, लेकिन तकनीकी सहयोग के लिए केंद्र की तरफ से एजेंसियां अभी तय होनी है।