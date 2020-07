शिक्षक के वकील बेटे गोविंद सिंह डोटासरा यूं पहुंचे पीसीसी चीफ की कुर्सी तक

राजस्थान की सियासत में कई दिनों से चल रही उठापटक के बीच अब उलटफेर हो गया है। बागी हुए सचिन पायलट को मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। (Now govind singh dotasar is new pcc chief)