राजस्थान के शिक्षक संगठनों की होगी गिरदावरी, मान्यता देगा विभाग

(Teacher's organizations of Rajasthan will get recognition) राजस्थान में शिक्षक संगठनों की अब गिरदावरी होगी। सदस्य संख्या, कार्य व अन्य मापदंडों के आधार पर उन्हें विभाग द्वारा मान्यता भी दी जाएगी।