कोरोना से लडऩे के लिए शिक्षकों ने किया तीन करोड़ रुपए देने का ऐलान

सीकर. कोरोना वायरस (Corona Virus) की महामारी से लडऩे के लिए हर कोई योद्धा की तरह खड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने रविवार रात को जैसे ही राहत कोष का ऐलान किया तो सबसे पहले सीकर के शिक्षक आगे आए। पंचायत प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी परिषद ने एक-एक दिन का वेतन देने का ऐलान किया है। (Teachers announced to give three crore rupees to fight Corona) प्रदेशभर में लगभग 11 हजार पीईईओ है। इनका एक दिन का वेतन औसतन तीन-तीन हजार रुपए है। इस हिसाब से लगभग तीन करोड़ रुपए की राशि एकत्रित होती है। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल बुगालिया की ओर से रविवार देर रात मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि सभी पीईईओ एक दिन-एक दिन की वेतन कटौती के लिए तैयार है। इस राशि से गरीब व वंचित तबके के लिए राशन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। खास बात यह है कि इससे पहले परिषद के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें राशि देने के निर्णय पर सर्व सम्मति बनी। गौरतलब है कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले ट्वीट कर शिक्षकों से कोरोना वायरस से लडऩे के लिए जनता को जागरुक करने के साथ योद्धा बनने की अपील की थी। इसके बाद शिक्षक संगठन आगे है।







शिक्षा मंत्री ने कहा स्वागत योग्य कदम



शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कोरोना वायरस से लडऩे के लिए पीईईओ की ओर से की गई पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षक संगठनों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। ताकि इस महामारी से लडऩे में आसानी हो।

नजीर बने शिक्षक



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मंशा के मुताबिक कोरोना से लडऩे के लिए पहल करने वाले यह शिक्षक प्रदेश के लिए नजीर बन गए हैं। पीईईओ की घोषणा के बाद ओर भी कई शिक्षक संगठनों ने आर्थिक सहयोग के लिए मंथन शुरू कर दिया है। जल्द ही ओर भी कई शिक्षक व सामाजिक संगठनों के कोरोना से लडऩे के लिए आर्थिक सहयोग करने की संभावना है।