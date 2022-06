VIDEO: अतिक्रमणकारियों ने तहसीलदार पर जेळी से हमलाकर हाथ तोड़ा, कांस्टेबल का हाथ काटा, घायल अधिकारी ने भी दिया खुला चैलेंज

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार व पुलिस प्रशासन पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया।

Attack on the team that went to remove encroachment in Fatehpur, Sikar. सीकर/फतेहपुर. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार व पुलिस प्रशासन पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। कोर्ट के आदेश से रास्ता खुलवाते समय अतिक्रमियों ने जेली से तहसीलदार फारुक अली पर हमला कर दिया। जिसमें तहसीलदार का हाथ टूट गया। वहीं, बचाव में आए एक कांस्टेबल दिनेश का भी हाथ भी दांतों से काट लिया गया। घटना के बाद तहसीलदार व सिपाही का फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार शुरू किया गया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।