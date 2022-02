राजस्थान में फिर गिरा तापमान, बढ़ी सर्दी

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ राजस्थान में सर्दी फिर बढ़नी शुरू हो गई है।

(temperature drop in rajasthan) सीकर. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ राजस्थान में सर्दी फिर बढ़नी शुरू हो गई है। (Winter has started rising again in rajasthan) प्रदेशभर के न्यूनतम तापमान में गुरुवार को दो से चार डिग्री की कमी दर्ज हुई है। जो सबसे कम चित्तोडगढ़़ में 3.9 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि 11.1 डिग्री के साथ बूंदी में सर्दी का असर सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस सप्ताह मौसम शुष्क ही रहने के आसार है। ऐसे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट ओर हो सकती है।