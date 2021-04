बाजार बंद नहीं करने पर दस दुकानें सीज

(Ten shops seized on not closing the market) सीकर. बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बरती जा रही लापरवाही को लेकर प्रशासन ने कड़ाई अधिक कर दी है। गाइड लाइन की पालना के लिए शुक्रवार रात नौ बजे पुलिस ने शहर की सभी दुकानें बंद करवा दी।