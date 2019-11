सीकर: कांग्रेस प्रत्याशी के कपड़े फाड़े, दो गुटों के बीच पथराव में कइयों के फूटे सिर, माहौल तनावपूर्ण

Tension in Sikar : सीकर नगर परिषद चुनाव ( Sikar Nagar Parishad Live Update ) में वार्ड 13 में फर्जी मतदान ( Fake Voting ) को लेकर दो गुटों में विवाद के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। दोनों गुटों में जमकर पथराव ( Stone Throwing in Sikar During Election ) हुआ जिसमें कइयों के सिर फूट ( Injured in Dispute ) गए।