बैंक में रुपए निकलवाने गए पति-पत्नी के साथ जो हुआ उसे जानकर आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए

सीकर.

Crime in Sikar : जिस तरह से ठगी की वारदाते बढ़ रही है उतने ही नए-नए तरीक सामने आ रहे है। ठग हर बार नई तरकीब लगा रहे है कि आम आदमी तो समझ ही पाता, जिस कारण वह उनके शिकार हो जाते है। ऐसा ही मामला राजस्थान के सीकर जिले से सामने आया है। स्टेशन रोड पर बैंक ऑफ बडौदा ( Bank of Baroda Sikar ) में दोपहर को रुपए निकालने आए दंपति को नकली नोट ( Thagi on the Name of Fake Currency ) का झांसा देकर ठग 28 हजार रुपए ले गए। पीडि़त दो हजार रुपए के नोट कैशियर से बदल कर आया तो उसे रुपए कम मिले। उसने बैंक में आसपास दोनों ठगों को तलाश किया। दोनों का कुछ पता नहीं लगने पर पीडि़त ने कोतवाली थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोतवाली पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फतेहपुर रोड दीन मोहम्मद मार्ग वार्ड नंबर के रहने वाले पीडि़त गोपाल पुत्र मधुराम ने बताया कि वह दोपहर को पत्नी के साथ में स्टेशन रोड पर बैंक आफ बडौदा में रुपए निकालने के लिए आए थे। कैशियर से उन्होंने एक लाख 40 हजार रुपए चैक देकर ले लिए। तभी बैंक में दो युवक पास में आए। एक युवक ने दो हजार रुपए का नोट को देखकर उनसे कहा कि ये नकली नोट है और इन पर पैन से स्याही लगी हुई है। एक युवक ने उनसे सही तरीके से रुपए गिनने के लिए कहा। तब पीडि़त गोपाल ने विश्वास करते हुए 90 हजार रुपए के नोटों की गड्डी को चेक कर गिनने के लिए दे दी। युवक ने गड्डी में से दो हजार रुपए के तीन नोट निकाल कर कहा कि ये नकली है। इन्हें बदल दो।

5 मिनट में रुपए ले गए

बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में दो युवक बैंक में 11.32 मिनट पर आते हुए दिखाई दे रहे है। पीडि़त को झांसे में लेकर पांच मिनट में ही दोनों युवक आराम से 28 हजार रुपए ठग कर ले गए। दोनों ने 90 हजार की गड्डी में से 28 हजार निकाले थे। पीडि़त गोपाल ने बताया कि वह तुरंत कैशियर के पास दो हजार रुपए के तीनों नोटों को बदलने के लिए चले गए। उसके बाद रुपए बदल कर वापस आया। पत्नी ने उसे नोटों की गड्डी दी। तब उनहोंने रुपए गिने तो उसमें केवल 62 हजार रुपए ही निकले। पत्नी ने बताया कि दोनों युवक जाते समय देकर गए थे।

50 हजार बच गए

पीडि़त गोपाल ने बताया कि उन्होंने बैंक से एक लाख चालीस हजार रुपए कैशियर से लिए थे। एक पचास हजार रुपए गड्डी थी और अलग से 90 हजार रुपए थे। उन्होंने पचास हजार रुपए के नोटों की गड्डी को जेब में रख लिया था। नोटों को बदलते समय एक युवक ने जेब में रुपए रख लिए और चुपचाप बैंक से बाहर निकल कर चले गए। पीडि़त गोपाल राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। रुपए कम मिलने पर उन्होंने परिवार को जानकारी दी। इसके बाद बेटे के साथ कोतवाली थाने पहुंच कर ठगी की रिपोर्ट दी।