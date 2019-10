कोयले की खान दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, पिस्तौल दिखाकर गाड़ी भी लूटी

Sikar News in Hindi : आसाम में कोयले की खान दिलाने के नाम पर युवक से दस लाख रुपए की ठगी ( Thagi of Ten Lakh Rupees on the Name of Coal Mine ) कर ली गई।