एकाएक चोरों के रडार पर आया लामियां का प्राचीन जैन मंदिर...यहां पुरामहत्व वाले अष्ट धातु कलश हैं निशाने पर

The ancient Jain temple of Lamian, which suddenly came on the radar

विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित जैन आस्था का केन्द्र लामियां में चोर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। मंदिर से पुरामहत्व वाले चार अष्टधातु के कलश रातोंरात चोरी होने से जिला पुलिस भौचक्की है, क्योंकि यहां करीब 50 दिन पहले ही ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले चोरों ने एक बड़ा अष्टधातु का कलश चोरी किया था।