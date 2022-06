आई राहत की सबसे बड़ी खबर...सुनकर दिल हो जाएगा बाग-बाग...

अगले सप्ताह शुरू होगी प्री मानसून गतिविधियां। तपन से मिलेगी राहत। सुकूनभरे पल का हो रहा बेसब्री से इंतजार।

सीकर Published: June 08, 2022 06:47:56 pm

The biggest news of relief has come..Dil Bagh-Bagh Ho Jayega... -10 जून से छाएगा प्री-मानसून

- अभी से मौसम में आया बदलाव, तापमान में आई गिरावट



सीकर. सुलगती सडक़ों पर प्री-मानसून (pre monsoon) की छीटों का इंतजार सभी को है। लेकिन ये पल अब ज्यादा दूर नहीं हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आप कुछ ही दिनों में सुकून पा सकेंगे।

आई राहत की सबसे बड़ी खबर...सुनकर दिल हो जाएगा बाग-बाग...



10 जून बाद याद आएंगे पल...

दस जून से प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। प्री मानसून गतिविधियों के शुरू होते ही झमाझम का इंतजार रहेगा। प्री मानसून से पहले पारे में गिरावट शुरू हो गई है। सीकर में बुधवार को पूर्वी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट आई। दिन चढऩे के साथ-साथ मौसम साफ हो गया।

बैचेनी बदली रही अब आस में

तपन और गर्मी से जूझ रहे शेखावाटी(shekhawati) के मौसम(weather) में आ रहे बदलाव आ रहा है। पूर्वी राजस्थान में चक्रवाती हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अभी भी हीटवेव चल रही है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटे में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं धूलभरी तेज हवाएं चलने लगेगी।

गिनती के दिन परेशानी के

शेखावीट में अभी तेज धूप का असर दिख रहा है। दोपहर में धूप तो तेज रही लेकिन हवाएं चलने से अन्य दिनों की तुलना में कम गर्मी रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया।

10-11-12 जून पर रहेगी नजर

मौसम केन्द्र जयपुर के प्रभारी आरएस शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार 10-11-12 जून के दौरान उदयपुर व कोटा संभाग के जिलों में प्री-मानसून गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर व कोटा संभाग के जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जबकि राज्य के शेष सभी संभागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों बाद तापमान में हल्की गिरावट होगी हालांकि उमस भरी गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के जिलों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की संभावना है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें